Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Korkmaz Aktaş yönetimindeki 52 AK 082 plakalı otomobil, Kirazlimanı Mahallesi’nde yol kenarında park halindeki 34 CK 8202 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Korkmaz Aktaş ile Onur Arslan ve Canan Demir olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı. Kazada araç hurdaya döndü.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Ordu’daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, sürücü Korkmaz Aktaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik yaklaşık 45 dakika tek şeritten verilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.