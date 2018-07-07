Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 09:51

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Ordu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

07 Temmuz 2018 09:51

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Korkmaz Aktaş yönetimindeki 52 AK 082 plakalı otomobil, Kirazlimanı Mahallesi’nde yol kenarında park halindeki 34 CK 8202 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Korkmaz Aktaş ile Onur Arslan ve Canan Demir olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı. Kazada araç hurdaya döndü.


Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından Ordu’daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, sürücü Korkmaz Aktaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik yaklaşık 45 dakika tek şeritten verilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
25
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç