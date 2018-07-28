Ordu’da fındık hasadı başladı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındığın erken dökülmesi nedeniyle sahil kesiminde olan fındık üreticileri bahçelerde fındık hasadına başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerin üzerinde seyretmesinden dolayı fındık biraz zor toplanırken, üreticiler emeklerinin karşılığını almak istediklerini söylediler.

Üreticilerin, bahçelerde hep birlikte çalışarak ve şarkılar söyleyerek topladıkları fındıkta umutlar fiyat açısından büyük. Geçen yıla göre rekoltenin biraz yüksek olmasından dolayı mutlu olan üreticiler, bu yıl ise fiyatların 15 TL’nin üzerinde olmasını istediklerini söylediler.

“15 TL bizi memnun eder”

Fındık hasadına başladıklarını ifade eden üretici Hüseyin Özgöller, “1 ay kadar bahçelerimizde fındığımızı toplayacağız. Fiyatının ise 15 TL olmasını bekliyoruz. Fındığın hakkı bu rakamdır. Fiyatın daha da aşağılarda olması bizleri düşündürür ama onlar da fiyatları verirken iyi düşünsünler. Ailecek fındık bahçelerinde bu sıcak hava şartlarında mahsulümüzü topluyoruz. Fındığımız kalite bakımından bu yıl çok güzel. Tüm üreticileri hayırlı ve bereketli sezon diliyorum” dedi.

“Yevmiyeyi kurtaralım yeter”

Fındık üretici Makbule Akyol ise “Fındığımızı bahçeden toplamaya başladık. Fiyat beklentimiz bu yıl çok fazla. 15 TL olsa da yevmiyeyi kurtarsak. 19 işçi çalıştırıyorum, ne olacak bilmiyorum. 90 TL’den amelemizi aldık, bahçede fındığı toplamaya başladık. Bahçelerimizde çok fazla fındık yok ama yine de Allah’a şükürler olsun. Fındığımızı toplamadan önce bahçelerimize bakım olsun, gübreleme olsun maddi olarak bizleri çok yordu. Yetkililerden isteğimiz fiyatın 15 TL’den aşağıya olmamasıdır” şeklinde konuştu.

“Fiyat beklentimizi duysunlar”

"Bu yıl fındıktan beklentimiz çok yüksek" diyen Semra Özgöller ise “Biz üreticilerin beklentisi 15 TL’dir. Yetkililer sesimizi duysun. Bu sıcak havalarda o düşük fiyatları açıklayan yetkili ağabeylerimiz gelsinler çalışsınlar bizlere hak vereceklerdir. Fiyat beklentimizi duysunlar” ifadelerini kullandı.