Ordu’da firmalara ‘Dış Ticaret İstihbaratı’ eğitimi verilecek

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, eğitim programının 5 gün süreceğini, il genelinde yer alan ihracat yapan ve yapmak isteyen firmaların dış ticaret biriminde çalışan personel ve firma sahiplerinin katılımına açık olacağını belirtti.

Kahraman, “Gerçekleştirilmesi planlanan bu proje ile birlikte firmalara dış ticaret istihbaratının önemi, gerekliliği, rekabet koşullarında üstünlük sağlamanın yolları aktarılacaktır. İlimizde yer alan firmaların rekabet koşullarında hayatta kalması, ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlanması amacıyla ihracat yapan firmalarda farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca proje sadece fındık ihracatı yapan ve yapmak isteyen firmalara değil diğer ihracat potansiyeli olan firmalara da yönelik olacaktır. İlde yer alan diğer STK’larda eğitime davet edilerek üyelere ve ilin genelinde firmalara yönelik hizmet veren birimleri bünyelerinde oluşturmaları için bilgi edinmeleri sağlanacaktır” dedi.

Kahraman ayrıca Ordu Ticaret Borsası olarak 2016 yılı içerisinde ‘Dış Ticaret Danışma Masası’ kurulduğunu, bu birim ile birlikte ihracat yapan ve yapmak isteyen firmalara bilgiye erişim konusunda katkı sağlayacaklarını belirtti. Kahraman, “Dış Ticaret İstihbarat Birimi ile birlikte firmalarımıza daha fazla katkı sağlayacağımız açıktır. Borsamızın önceliği üye memnuniyeti olmakla birlikte ilin kalkınmasına yönelik her faaliyete destek olmaktır. Bu sebeple ilde yer alan diğer sektörlerde eğitimden faydalanabilecektir” diye konuştu.