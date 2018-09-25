Ordu'da firmalara 'üretim' çağrısı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı odasında düzenlenen seminerde Ticaret Bakanlığının İhracatı Geliştirme destekleri hakkında bilgi veren Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı Gözde Eroğlu, “Ticaret Bakanlığımızın, firmalarımıza sağladığı birçok imkanla, ürünlerini pazarlamasında destekleri devam etmektedir. Bakanlığın sadece istediği, firmaların ürettiği ürünü geliştirerek pazara sunmasıdır” dedi.

Ticaret bakanlığının ihracatı geliştirme desteklerinden örnekler veren Eroğlu, "Firmalara e-ticaret, fuarlar, küresel tedarik zincirine giriş gibi birçok destek verilmektedir. Yeter ki firmalar üretsin ve destek için bize başvursun” diye konuştu.

Dış Ticaret Uzmanı Setenay İyigün de bakanlığın dış ticarete verdiği önemi anlatarak firmaları daha çok üretime çağırdı.

Seminerde her iki isim firma yetkililerin sorularını yanıtladı. Seminere OTSO Başkanı Servet Şahin ve firma temsilcileri katıldı.