Ordu'da freni patlayan otomobil ağaca çarptı: 6 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde seyir halindeyken freni patlayarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kayaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Çetinkaya yönetimindeki 52 EK 133 plakalı otomobil, seyir halindeyken freninin patlaması sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Muhammet Çetinkaya, Yaşar Çetinkaya, Nursel Çetinkaya, Selim Çetinkaya, Neriman Çetinkaya ve Gülüzar Çetinkaya yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Muhammet Çetinkaya ile Yaşar Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.