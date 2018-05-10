Ordu’da ‘Giysi Toplama Kutusu’

Altınordu’da yardımlaşma duygusunu ön plana çıkaracak ve geri dönüşüme katkı sunacak olan ‘Giysi Toplama Kutusu’nun ilki Altınordu Belediyesi Hizmet Binası önünde hizmete açıldı. Hayata geçirilen ‘Giysi Toplama Kutuları’ hakkında açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, hayata geçirilen uygulama ile hem ekonomiye katkı sunacaklarını hem de ihtiyaç sahiplerinin yararlanabileceğini söyledi. Yapılan çalışmalarla Altınordu ilçesini tertemiz bir şekilde geleceğe hazırlamaya özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Tekintaş, “En fazla beklenen ve talep edilen yeni bir uygulamayı Altınordu ilçemizde hayata geçiriyoruz. Kullanılmayan giysiler çöpe atıldığında ekonomik değerini kaybediyor. Sadece geri dönüşüm uygulandığında çok anlam ifade etmiyor. Ancak yaptığımız uygulama ile hem geri dönüşümü sağlıyor hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Artık evde kullanılmayan giysiler için en doğru adres ‘Giysi Toplama Kutuları’ olacaktır. İlçe genelinde oluşturulan pilot bölgelerde uygulayacağımız projemizi ilerleyen süreçlerde birçok mahallemizde uygulayacağız. Yaptığımız tüm bu uygulamalarla ilçemizi tertemiz bir şekilde geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından ‘Giysi Toplama Kutusu’na kullanılmayan elbiselerin atılması ile proje uygulanmaya başlandı.