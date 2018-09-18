İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ordu’da 4 bin 367 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ordu'da 4 bin 367 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı sigara satıcılarına yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir aylık planlı çalışma sonucunda il merkezinde operasyonlar yapıldı.


Operasyonlarda 1'i İran vatandaşı olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 bin 367 paket kaçak sigara ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.