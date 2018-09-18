Ordu'da gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ordu'da 4 bin 367 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı sigara satıcılarına yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir aylık planlı çalışma sonucunda il merkezinde operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 1'i İran vatandaşı olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 bin 367 paket kaçak sigara ele geçirildi.