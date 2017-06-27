Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 12:26

Ordu’da haftada 150 bin yumurta üretiliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü ‘Organik Yumurta Üretimi Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında, dağıtılan yarkalardan (yumurta verim çağına gelmiş 16 haftalık tavuk) organik yumurta üretimine başlandı.

Ordu’da haftada 150 bin yumurta üretiliyor

27 Haziran 2017 12:26

Üreticilerden alınan ilk verilere göre, proje kapsamında organik yumurta üretiminin haftalık 150 bin rakamını bulduğu belirtildi.


Bilinen belediyeciliğin dışına çıkarak bugüne kadar büyükbaş hayvan, tohumluk patates, çilek, domates ve salatalık fidesi dağıtımı ile arı sütü üretimi gibi birçok çalışmayla çiftçilere destek sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüyle birlikte hareket ederek üreticilerin ufkunu açacak projeleri desteklemeye devam ediyor.


Bu doğrultuda Ordu ili genelinde organik yumurta üretmeye elverişli işletmesi bulunan 35 üreticiye dağıtılan 10 bin adet organik yarkadan, organik yumurta üretimine başlandı. Sağlanan organik yarka desteğiyle birlikte il genelinde organik yumurta üretiminin haftalık 120 bin ile 150 bin adet seviyelerine geldiği açıklandı.


Üretilen organik yumurtaların tanesi, 0,60 ile 0,65 TL arasında fiyatlar ile haftalık olarak başta İstanbul olmak üzere il dışına pazarlanıyor. Proje kapsamında, her bir üreticiye yaklaşık 300 civarında dağıtılan yarka tavuğu, iki hafta içerisinde yumurtlamaya başladı. İyi bir bakım sonucunda yüzde 85 ile yüzde 90’ından yumurta verimi sağlanan tavuklar, 13-14 ay sonra kesime gönderilerek üreticilere önemli gelir getiriyor.


Özel sertifikasyon firmaları tarafından, üreticiden tüketiciye kadar tüm aşamaları kontrol edilen yumurtalar sertifikalandırılıyor. Bu sayede tüketiciler sağlıklı ve kaliteli ürün tüketebilecek, üreticiler de önemli bir gelir elde edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:30
  • Güneş :04:51
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:44
  • Akşam :20:13
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!