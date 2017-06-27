Ordu’da haftada 150 bin yumurta üretiliyor

Üreticilerden alınan ilk verilere göre, proje kapsamında organik yumurta üretiminin haftalık 150 bin rakamını bulduğu belirtildi.

Bilinen belediyeciliğin dışına çıkarak bugüne kadar büyükbaş hayvan, tohumluk patates, çilek, domates ve salatalık fidesi dağıtımı ile arı sütü üretimi gibi birçok çalışmayla çiftçilere destek sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüyle birlikte hareket ederek üreticilerin ufkunu açacak projeleri desteklemeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Ordu ili genelinde organik yumurta üretmeye elverişli işletmesi bulunan 35 üreticiye dağıtılan 10 bin adet organik yarkadan, organik yumurta üretimine başlandı. Sağlanan organik yarka desteğiyle birlikte il genelinde organik yumurta üretiminin haftalık 120 bin ile 150 bin adet seviyelerine geldiği açıklandı.

Üretilen organik yumurtaların tanesi, 0,60 ile 0,65 TL arasında fiyatlar ile haftalık olarak başta İstanbul olmak üzere il dışına pazarlanıyor. Proje kapsamında, her bir üreticiye yaklaşık 300 civarında dağıtılan yarka tavuğu, iki hafta içerisinde yumurtlamaya başladı. İyi bir bakım sonucunda yüzde 85 ile yüzde 90’ından yumurta verimi sağlanan tavuklar, 13-14 ay sonra kesime gönderilerek üreticilere önemli gelir getiriyor.

Özel sertifikasyon firmaları tarafından, üreticiden tüketiciye kadar tüm aşamaları kontrol edilen yumurtalar sertifikalandırılıyor. Bu sayede tüketiciler sağlıklı ve kaliteli ürün tüketebilecek, üreticiler de önemli bir gelir elde edecek.