Ordu’da halk bayramlaştı

Ordu Valiliği tarafından Öğretmenevinde organize edilen programda konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, böylesine mübarek bir günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirsin. Bu asır bizim, Türkiye’nin, İslam’ın ve Müslümanların asrı olsun" dedi.

Vali Yavuz, Türkiye’nin her zaman mazlumların ve mağdurların yanında olduğunu belirterek, "Bu ülke etnik kökeni, dini inancı ne olursa olsun tarih boyunca hep böyle olmuş ve böyle olmaya devam ediyor. Bu gerçekten bize de zaten bir Selçuklu’yu, bir Osmalı’yı ve bir Türkiye Cumhuriyeti devletini bahşeden anlayış, bu anlayış. O yüzden, ’Türk kültür ve medeniyetini bir sözcükle ifade et’ deseler ben, Türk kültür ve medeniyetini sevgi medeniyeti olarak ifade ederim" diye konuştu.

Bayramlaşma programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Mehmet Balcı, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile diğer protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve milletvekilleri bayramlaşma programının ardından protokolle İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Huzurevi ve Sevgi Evi’ni de ziyaret etti.