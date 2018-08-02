Türkiye Halter Federasyonu 2018 yılı faaliyetlerinden olan 37 ilden 223 erkek ve 100 kadın olmak üzere toplam 323 sporcunun katıldığı şampiyona, Ordu’da ilk kez gerçekleştiriliyor.

Gerçekleştirilen şampiyona hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Şahin, şampiyonanın ilk defa Ordu’da yapıldığını söyledi. Şahin, "Ordu bugün, tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. 3 yıl önce federasyon başkanı Tamer Taşpınar’ın desteği ile Ordu’da halter sporunu başlatmıştık. Ve ilk defa bu sene de Türkiye şampiyonu sporcumuz çıktı ve milli takıma yetişti. Yine bir ilki daha yaşıyoruz, Ordu’da ilk defa Türkiye Halter Şampiyonası yapılıyor, hem de 2 kategoride birden. Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ilimizde yapılıyor. Bay-bayan olmak üzere toplam 400’e yakın sporcu var. Şampiyona bir hafta boyunca devam edecek” dedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise halter sporunun güçlü bir şekilde geldiğini aktardı. Ordu’yu 3 yıl önce halter sporu ile tanıştırdıklarını ve bu süre içerisinde şampiyonların yetiştiğini aktaran Taşpınar, “İlk kez Ordu’da halter şampiyonası düzenliyoruz. Bu, gençler ve 23 yaş altı müsabakaları Türkiye şampiyonası. Bir hafta önce İtalya Milano’dan geldik. Orada, U15 ve U17, yani yıldızlar ve gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu olduk, 51 madalya aldık. Halter gümbür gümbür geliyor. Burada izlenecek olan Türkiye şampiyonalarında sporcularımız, kendilerini gösteriyorlar. Onlar arasından sporcuları seçiyoruz, Milli Takım kamplarına alıyoruz ve yurt dışına götürüyoruz. Onun için Ordu’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Halteri burada kuralı 3 yıl oldu ve buradan şampiyonlar çıkmaya başladı. O bakımdan komple Karadeniz Bölgesi’ni önemsiyoruz. Ordu da büyük illerimizde bir tanesi. Buradan bu şekilde şampiyonların çıkması bizim için çok önemli. İnşallah sayıları artar, bu sporcularımızı el birliği ile ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcularımız haline getiririz” şeklinde konuştu.