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09 Ocak 2017 15:03

Ordu’da hamsi 20 lira

Ordu’da hamsi 20 lira

09 Ocak 2017 15:03

Soğuk hava ve fırtınanın hakim olduğu Karadeniz’de avlanmaya çıkılamaması nedeniyle balık fiyatlarında artış oldu ve hamsi 20 liraya yükseldi.
Kar yağışıyla balık yokluğunun alakası olmadığını belirten balıkçılar, “Kar yağsa da yağmasa da mevsimsel olarak bu aylar fırtına aylarıdır. Bugünlerde tezgahlarda balık azalır. Buna bağlı olarak fiyatlarda artma oldu” dediler.

Hamsi 20 TL
Fatsalı balıkçılardan Ufuk Aygün, “Etkili kar yağışı sonrası Karadeniz’de hissedilmeye başladı. Havanın soğuk denizin ise fırtınalı olması balıkçıları zor durumda bıraktı. Balıkçılar kötü hava şartları nedeniyle denize çıkamayınca balıkta olmadı. Hamsinin fiyatı 20 TL’ye satıyoruz” diye konuştu.
Havanın soğuk olmasının balık satışlarını kısmi olarak etkilediğini belirten Aygün, “Kış ayı bizim açımızdan çok zor geçiyor. Buna bağlı olarak fiyatlar biraz pahalandı” açıklamasında bulundu.
Tezgahlarda balık fiyatları şöyle: Hamsi 20, mezgit 10, çupra 20, çinakop 20, istavrit 10, tirsi 15 ve sargan 20 TL.



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