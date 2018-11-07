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Ordu'da hayvan hareketlerine sıkı kontrol

Ordu’da hayvan hastalıklarının yayılmasının önüne geçmek ve özellikle il dışından hastalıklı hayvanların girişini engellemek amacıyla 10 ayda yapılan denetimlerde 23 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ordu'da hayvan hastalıklarının yayılmasının önüne geçmek ve özellikle il dışından hastalıklı hayvanların girişini engellemek amacıyla 10 ayda yapılan denetimlerde 23 kişiye idari yaptırım uygulandı.


Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan hareketlerini kontrol altında tutarak, hayvan hastalıklarının yayılmasının önüne geçmek ve özellikle il dışından hastalıklı hayvanların ilimize girişini engellemek amacıyla tüm ilçelerde eş zamanlı olarak yol denetimleri yapılıyor. Bu kapsamda 2018 yılında bu güne kadar toplam 192 adet yol kontrolü yapılırken 23 kişiye uygunsuz hayvan hareketi ve uygunsuz hayvansal ürün sebepleriyle idari yaptırım uygulandı.


Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının insan sağlığını doğrudan etkilediğini, hayvan sağlığının sağlanamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişmenin mümkün olmadığını belirttiler. Yetkililer, “Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önüne geçilebilmesi için öncelikle hayvan sağlığı korunmalı, hastalıkların yayılması önlenmelidir. Hayvan hastalıklarının yayılmasındaki en önemli etken ise kontrolsüz hayvan hareketleridir. Kontrolsüz hayvan hareketlerinin engellenmesi açısından da yol kontrolleri çok önemlidir. Denetimlerimizi bu önem doğrultusunda sürdürüyoruz. Yetiştiricilerimizden beklentimiz veteriner sağlık raporu ve hayvan pasaportu olmayan hayvan hareketinden kaçınmalarıdır. Kontrolsüz hayvan hareketlerini engelleyerek hayvan sağlığını, dolayısı ile insan sağlığını korumak amacıyla yaptığımız denetimler artarak devam edecektir” diye konuştular.

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