Ordu’da hayvancılık ayağa kalktı

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, Türk tarım tarihinin en önemli projelerinden olan "Genç Çiftçileri Destekleme Projesi" kapsamında kırsaldan kente göçü önlemek ve gençlere istihdam oluşturabilmek için 2016 yılında 122 yetiştiriciye 732 büyükbaş, 47 yetiştiriciye ise bin 880 küçükbaş hayvan hibe olarak verildiğini söyledi.

Yılmaz, 2017 yılında ise 58 yetiştiriciye 2 bin 146 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılırken 134 yetiştiriciye 777 adet büyükbaş hayvan hibe edildiğini aktardı.

Destekleme projeleri yüz güldürdü

Yine bu kapsamda damızlık hayvan sayısını artırmak amacıyla 2017 yılında düve alım desteği projesinin uygulamaya konulduğunu belirten Yılmaz, “Düve alım desteği kapsamında yüzde 30’u Bakanlığımız tarafından karşılanmak üzere İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze 42 yetiştiricimiz başvuruda bulunmuş ve bu başvurulardan uygun görülen 41 yetiştiricimize bin 220 adet düve alımı gerçekleşecektir. Bunun yanında ilimizde damızlık büyükbaş hayvan varlığını artırmak amacıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ortak çalışması ile 120 adet simental damızlık büyükbaş hayvan ithal edilerek birlik üyelerine dağıtılmıştır” dedi.

Küçükbaş hayvancılık desteklemeleri kapsamında ise anaç koyun başına 25 TL olmak üzere, 2017 yılında ilimizde 875 yetiştiriciye yaklaşık 2 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığını da belirten Yılmaz, karayaka koyun ırkında verimi artırmak ve küçükbaş yetiştiricilerinin daha çok kazanmalarını sağlamak amacıyla Halk Elinde Islah Projesi ile 80 yetiştiriciye 2 milyon 173 bin TL destekleme ödemesi yapıldığını kaydetti.

Hayvan varlığı arttı

Yılmaz, bu destekler sayesinde Ordu’da küçük ve büyükbaş hayvan varlığının arttığını da belirterek, “Bu desteklemeler ve uygulanan projeler sonucunda 2009-2010 yıllarında büyükbaş hayvan varlığımız 100 bin civarlarında iken bugün büyükbaş hayvan varlığımız 124 bine ulaşmıştır. Aynı yıllarda küçükbaş hayvan varlığımız 80 bin civarındayken şuan ki küçükbaş hayvan varlığımız 122 bin civarıdır. Ordu’da hayvancılık gelişim gösteren bir sektör haline gelmiştir” diye konuştu.