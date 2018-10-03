Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Ordu'da 2018 yılı 4'üncü İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, 2018 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Ordu'daki kamu yatırım projesi sayısının 325 olduğunu aktardı. Bu projelerin, 179 adedinin devam ettiğini kaydeden Yavuz, projelerden 22 adedinin proje, 12 adedinin etüt, 26 adedinin ihale ve 4 adedinin sözleşme aşamasında olduğunu söyledi. Yavuz, “Çeşitli sebeplerle henüz başlanamayan 9 adet proje bulunmaktadır. 73 adet projede ise yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 325 yatırım projesinin 126 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine aittir” diye konuştu.

Genel toplamda 2018 yılı için Eylül ayı sonuna kadar 3 milyar 814 milyon TL harcama yapılarak yüzde 56'lık bir nakdi gerçekleşme sağlandığını belirten Vali Yavuz, “İlimiz yatırım ve yatırımcı kuruluşlarının devam eden projeleriyle bu yıl ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek projelere ilişkin hazırlıklara ve ihalelere hız vererek zaman kaybetmeksizin işe başlamaları büyük önem taşımaktadır. Kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin yapılması esnasında kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak yardımlaşmanın artırılmasında kaynakların daha etkin, verimli ve tasarruflu kullanılmasında kamu kurum ve kuruluş amirleri sorumluluk bilinci içerisinde görev yapacaklardır. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında mülki ve mahalli idareciler tarafından dile getirilen koordinasyon, işbirliği gerektiren hususlarla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi, alınan karar noktasında iş ve işlemlerin zamanında yapılarak Valiliğimize bilgi verilmesi gerekmektedir. Toplantının ilimize bölgemize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarına teşekkür ederim” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Toplantıya ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri ve ilgililer de katıldı.