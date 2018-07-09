Ordu’da ilginç saksılar evlerin önünü süslüyor

Mahallelilerin ana geçim kaynağı olan balıkçılığın yanı sıra turizm anlamında da kendine geliştiren Yalıköy Mahallesi, özellikle küçük sokaklarında bulunan tarihi evler ve bu evlerin dışını süsleyen ilginç saksılarla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bir evin dışında bulunan ilginç saksılardan en dikkat çekeni ise kot pantolon içine yerleştirilmiş rengarenk çiçekler.

Evinin dışını sıra dışı saksılarla süsleyen Celale Karamustafa çiçekleri çok sevdiğini belirterek, “İnternette araştırmalar yaparken buna benzer saksılar gördüm. Ben de eski ne varsa evde onların hayat bulması adına içlerine toprakla doldurup rengarenk boyayarak saksıya çevirdim. Değişikliği çok seviyorum ve çocuklarımın yardımı ile evimin dışını çiçeklerle süsledim. Çok da beğenildi. Yöremizin güzelleşmesi için bu tür bir çalışma yaptım. Çevremizin temiz kalıp çiçeklenmesi için mücadele ediyorum. Pantolonlu saksıyı görenler şaşırıyorlar ve genelde bu ilginç saksımla fotoğraf çektiriyorlar. Farklı fikirlerim var ve çizmelerden ve farklı ayakkabılardan da saksılar yapacağım. Mahallemiz turistik bir mahalle olma yolunda ilerliyor. Tüm halkımızdan isteğim benim kadar duyarlı olmalarıdır” dedi.

Bu tür farklı saksıların mahallelerinde çok olduğunu belirten yöre sakinlerinden Lütfi Aydın, “Mahallemiz gerçekten doğasıyla, havasıyla çok güzel bir yer. Son yıllarda belediyenin desteği ile de daha da güzelleşmeye ve gelişmeye devam ediyor. Yöre sakinleri evlerinin tarihi özelliklerini koruyor ve dışına ise farklı saksılıklardan oluşan çiçeklerle süslüyor. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerde mahallemize turlar düzenliyorlar. Doğa ile iç içe olan yerleri artık halkımız tercih ediyor. Yalıköy Mahallesi’nde doğası bozulmasın mahallemizdir. Yabancı kişilerinde burada görmek bizleri yörede yaşayan vatandaşlar olarak mutlu ediyor” dedi.

Özelikle Ordulu vatandaşların sıkça ziyaret ettiğini söyleyen Yalıköylü restoran işletmecisi Mehmet Karamustafa, “Yıllardır burada olmaktan ve yaşamaktan son derece memnunum. Tamamen organik ürünler kullanıyoruz ve insanları da en çok o mutlu ediyor. Denizimize gelerek burada onlara plaj hizmeti sunuyoruz. Tamamen her şey doğa ve tabiatla baş başa yaşıyor gelen vatandaşlarımız. Son yıllarda yerli turistlerde mahallemizde artış var. Bizler de güzelleştirme adına mahallemizi kendi imkanlarımızla çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Herkesi bu güzel memleketimizi görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Malatya’dan Karadeniz’e tatil için geldiğini söyleyen Mehmet Aktaş isimli vatandaş ise, “Ülkemizin birçok tatil beldesini ve ilini gezdim. Bu yıl ise Karadeniz Bölgesi’nde tatilini geçirmek istedim. Samsun-Ordu ve Trabzon’a kadar turumu devam ettireceğim. Fakat özellikle Fatsa Yalıköy Mahallesi beni çok etkiledi. Doğasıyla, denizi ile gerçekten kafa dinlemek için on numara bir yer. Burası ayrı bir yer oldu bizim için ve bundan sonra da tatil planlarımı bu bölgede geçirmeyi planlıyorum. İnsan elinin az değmiş tüm doğallığını koruyor. Yöresel lezzetleri ile gerçekten insanda büyük bir yer bırakıyor. Ben tüm Malatyalı hemşehrilerime buranın güzelliğini bahsedeceğim” şeklinde konuştu.