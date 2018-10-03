Ordu'da imar barışında 17 bin 929 belge düzenlendi

Ordu İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, Ordu'da İmar Barışı'ndan yararlanmak için 17 bin 929 adet Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğunu açıkladı.

Ordu İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış yapılar için uygulanan imar barışında Yapı Kayıt Belgesi alınabilmesi için son başvuru tarihinin 31 Ekim 2018 olduğunu hatırlattı.

Bugüne kadar İmar Barışı'ndan yararlanmak üzere Ordu'dan 17 bin 292 Yapı Kayıt Belgesi düzenlendiğini ifade eden Hüseyin Öztürk, “Bakanlığımızca. Yapı Kayıt Sistemi'nin il müdürlüklerince sorgulanmasına imkan tanınmış olup, bugüne kadar ilimiz genelinde oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi sayısı 17 bin 929'dur. Tahsil edilen ödeme tutarı ise, 28 milyon 767 bin 583 TL'dir” dedi.

Hüseyin Öztürk, İmar Barışı'na aykırı uygulamalara ilişkin kontrol ve denetimlerin, sürekli ve etkin bir şekilde yürütüldüğünü, şikayet ve ihbarların anında değerlendirilerek gerekli inceleme ve tespitlerin yapıldığını dile getirdi.

İmar Barışı'ndan yararlanma çağrısı

İmar Barışı'ndan yararlanılarak alınan Yapı Kayıt Belgesi'nin sağlayacağı faydalara da değinen Hüseyin Öztürk, şu açıklamayı yaptı:

“Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılara talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak, geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılarla ilgili Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kayıt belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde ise, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni ve akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Yapı kayıt belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni ve ya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılara Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez. Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.”