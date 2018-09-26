Ordu'da intihar eden kadının eşi konuştu: "Eşim bunalımdaydı”

Ordu'da 3 gün önce bir binanın 5. katından atlayarak intihar eden 4 kız çocuğu annesi Neslihan Nebahat Yılmaz'ın eşi ilk kez konuştu. Neslihan Nebahat Yılmaz'ın eşi Recep Yılmaz (29), "Eşim bir süredir psikolojik bunalım yaşıyordu. Eski eşinden ayrılma süreci onu çok yordu. Daha önce bileklerini kesmişti. Pazar akşamı konuştuk, sabah ise intihar ettiğini öğrendim" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de Pazartesi sabahı meydana gelen olayda, Neslihan Nebahat Yılmaz (25) adlı 4 çocuk annesi kadın, 5 katlı bir binanın teras katından atlayarak intihar etti. İntiharın ardından inceleme yapan polis, genç kadının telefonunda intihardan dakikalar önce çekilen ve son konuşmalarını içeren görüntü kaydını buldu. Genç kadın video kaydında “Yaşananlar beni çok yordu. Artık kaldıramıyorum” dedi.

Bu gelişmeler üzerine bütün gözler genç kadının kocasına çevrildi. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Neslihan Nebahat Yılmaz'ın eşi Recep Yılmaz, eşinin uzun süredir bunalımda olduğunu, bu sebeple aile içinde birçok kez tartışmalar yaşandığını, geçen Pazar akşamı boşanma konusunu konuştuklarını, ertesi gün ise intihar haberini aldıklarını söyledi.

Recep Yılmaz, şunları kaydetti:

“Nebahat benden önce bir evlilik yapmıştı. 10 yıl kadar evli kalmış ve bu evlilikten 3 kızı olmuştu. İlk eşinden ayrıldıktan sonra resmen boşanamamıştı. Biz bu süreçte dini nikah kıyarak evlendik. Yaklaşık 2 yıl dini nikahlı yaşadık ve bu süre içerisinde bir kızımız oldu. İlk eşinden resmen boşandıktan sonra 22 Haziran 2018 günü 3 ay önce resmi nikah kıydık. Ancak eski eşinden boşanma sürecinde yaşananlar sebebiyle Nebahat bunalıma girdi. Ailece tedavi olması için elimizden geleni yaptık. Bu bunalım sebebiyle daha önce bileklerini kesmişti. Bir süredir annesinin evindeydi. Pazar akşamı annesinin evinde bir araya geldik ve boşanma konusunu ele aldık. Belli bir sonuca varmadan evden ayrılıp babamın evine geldim. Ertesi sabah intihar haberini aldım.”