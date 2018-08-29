Ordu’da iş kazası: 1 ölü

Olay, Durugöl Mahallesi Soya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fırına tır ile gelen un çuvallarını boşaltmak için işçi olarak çalışan Mehmet Biçer (43), un çuvallarını depoya taşımak için kullanılan yük asansörünün halatının kopması sonucu kabinin altında kalarak burada sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemelerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri fırının çevresinde güvenlik önlemi alırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.