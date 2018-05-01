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01 Mayıs 2018 21:31

Ordu’da işçi bayramında iş kazası: 1 ölü

Ordu’nun Altınordu ilçesinde tadilat yapan bir kişi, beton duvarın yıkılıp üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ordu’da işçi bayramında iş kazası: 1 ölü

01 Mayıs 2018 21:31


Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde pideci dükkanı olduğu öğrenilen Halil İbrahim Gönül, iş yerinde tadilat yaparken üzerine beton duvar çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Gönül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Polis ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde meydana gelen olayla ilgili tahkikatlarını sürdürüyor.




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