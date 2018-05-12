Ordu’da işitme engellilere işaret dilli konser

Konserde 6’sı işitme engelli olmak üzere toplam 20 kursiyer fonda çalan 14 esere işaret diliyle eşlik etti

Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ORMEK tarafından gerçekleştirilen konser, kurs bünyesinde ilki geçen yıl düzenlenen “İşaret Dili Konseri”nin bu yıl ikincisi Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirildi. Öğretmenler Arzu Kıranlı’nın ve Nagihan Çamyar’ın verdiği eğitim sonrasında 6’sı işitme engelli olmak üzere toplam 20 kursiyer fonda çalan 14 esere işaret diliyle eşlik etti. 6 işitme engelli kursiyerin asker kıyafetiyle görev aldığı; marş, ilahi, ezgi ve şiirlerden oluşan konserde hocalar ve kursiyerlerin performansı davetlilerden tam not alırken, duygusal dakikalar da yaşandı.

Konserde ‘İstiklal Marşı’, ‘Cuma İlahisi’, ‘Öncüler Ezgisi’, ‘Şehit Tahtında Rabbe Gülümser İlahisi’, ‘Duvak Şiiri’, ‘Aşk İçin Gelmişiz İlahisi’, ‘Beklemesinler Ezgisi’, ‘Afrin Ezgisi’, ‘Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan İlahisi’, ‘Tek Sevdamız Türkiye Marşı’, ‘Kısık Sesler Şiiri’, ‘Yakında Döneceksin Ezgisi’ ve ‘Benim Sesim Olur Musunuz?’ şarkısı işaret diliyle sunuldu.

Konseri kursiyer yakınları ve Ünye Engelli Dernekleri yetkililerinin de yer aldığı yaklaşık 400 kişi takip etti.

Yapılan açıklamada, ORMEK bünyesinde geride kalan 3 yılın sonunda Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde toplam bin 360 kursiyere işaret dili eğitimi verildiği, Altınordu ilçesinde 38 kursiyere İşaret Dili Tercümanlığı, Altınordu ve Ünye ilçelerinde 21 kursiyere Görme Engelliler Breille Alfabesi ve Kur’an-ı Kerim (Elif-Ba ve Tecvitli Okuma) kursu ve Fatsa ilçesinde de 2 kursiyere Hafif Düzeyde Zihinsel Engelliler El Sanatları kursu verildiği belirtildi.