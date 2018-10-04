Ordu'da jandarma 9 ayda 118 aranan şahsı yakaladı

Ordu'da jandarma sorumluluk alanında 2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasında düzenlenen huzur ve güven operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 118 şahıs yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca 2018 yılı içerisinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında bugüne kadar çeşitli suçlardan aranan 118 şahsın yakalandığı, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile 3 adet kurusıkı tabancanın ele geçirildiği kaydedildi. Uygulamalarda ayrıca 276 araca 130 bin 493 TL para cezası uygulandığı, arama kaydı bulunan 15 aracın yakalanırken 133 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.

Öte yandan Ordu Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arasında av, tüp, gıda ve gübre bayilerinde, 17.00-19.00 saatleri arasında ise alışveriş merkezleri ve çevreleri, kafe, kahvehane, park ve bahçelerde yayaların kontrolü, 21.00-23.00 saatleri arasında da umuma açık eğlence yerlerinde ise aranan şahısların yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması icra edildi.

Uygulama neticesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanırken 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamada ayrıca 13 araca bin 404 TL para cezası kesilirken arama kaydı bulunan 2 araç yakalandı, 6 araç ise trafikten men edildi.