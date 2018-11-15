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Ordu'da jandarma aranan 109 kişiyi yakaladı

Ordu’da 2018 yılı Ocak-Ekim ayları arasında İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgelerinde icra edilen güven ve huzur uygulamalarında haklarında yakalama kararı bulunan 109 şahıs yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ordu'da 2018 yılı Ocak-Ekim ayları arasında İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgelerinde icra edilen güven ve huzur uygulamalarında haklarında yakalama kararı bulunan 109 şahıs yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Aynı uygulamalarda trafik sürücülerine de 200 bin lirayı aşkın ceza kesildi.


Ordu il genelinde kamu düzen ve huzurunun devamı, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi maksadıyla güven ve huzur uygulamalarına devam ediliyor. Ordu İl Jandarma Komutanlığınca 2018 yılı Ocak-Ekim ayları arasında sorumluluk bölgelerinde icra edilen güven ve huzur uygulamalarında 59 bin şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 190 şahıs yakalandı. Aynı uygulamalarda 20 bin 976 araç kontrol edilirken arama kaydı bulunan 20 araç yakalandı, 462 araca 214 bin TL cezai işlem uygulandı. 207 aracın trafikten men edildiği uygulamalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 78 ruhsatsız av tüfeği, 14 adet fişek ve 113 gram kubar esrar ele geçirildi.

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