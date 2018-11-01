Ordu'da kaçak sigara ve içki operasyonu

Operasyonla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gümrük kaçağı sigara ve içki satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 20 günlük planlı çalışma sonucunda 1'i Gürcistan uyruklu olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin iş yerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise toplam 5 bin 282 paket kaçak sigara, 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.