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19 Haziran 2018 12:34

Ordu’da kadınlar plajlarında sezon açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyeciliğin gereği olarak 2015 yılında hizmete açtığı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kadınlar plajları 2018 yaz sezonunu açtı.

Ordu’da kadınlar plajlarında sezon açıldı

19 Haziran 2018 12:34

Plajlar, haftanın yedi günü 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.


ORBEL A.Ş. tarafından işletilen Perşembe, Ünye ve Fatsa Kadınlar Plajları, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını vatandaşlara açtı. Geçen yıllarda rekor seviyede ilgi gören kadınlar plajlarının bu yaz sezonunun da gözdesi olması bekleniyor.



10.30-19.00 saatleri arasında hizmet verecek


18 Eylül’e kadar açık olacak kadınlar plajları, haftanın yedi günü 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Giriş ücretinin kişi başı 2 TL olacağı plajlardan 0-10 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak faydalanırken, aileleriyle birlikte gelen 0-7 yaş arasındaki erkek çocukları da plajlara giriş yapabilecek.



Plajlarda her türlü imkân var


Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı kısa sürede tamamlanan ve yoğun ilgi gören kadınlar plajları, sıradan bir kumsal olmanın ötesinde insanların uzun süre vakit geçirebileceği bir rekreasyon alanı olarak hizmet veriyor. İçerisinde yürüyüş yolları, soyunma kabini, tuvalet, ilk yardım ve su kazalarını engelleme hizmeti, güvenlik hizmeti, güvenlik bandı, çocuk bakım odası ve mescit bulunan kadınlar plajlarında bir de büfe yer alıyor.



Plajlar sosyal devletin gereği


Kadınlar plajlarının sezonu açmasıyla ilgili açıklamada bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak kadınlarımızın rahatça denize girebilmesi amacıyla hizmete aldığımız kadınlar plajlarımız, geçen yaz mevsimi vatandaşlardan büyük talep görerek toplam 50 bin kişiyi ağırladı. Kadınlar plajlarıyla ilgili toplumun değişik kesimlerinden çok olumlu tepkiler aldık ve birçok vatandaşımız bizlere özel olarak teşekkürlerini iletti. Bu sene daha fazla kişinin bu hizmetten faydalanacağını düşünüyorum” dedi.




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