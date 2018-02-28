Ordu’da kaldırımlar düzenleniyor

Kilometrelerce asfalt yol çalışmalarıyla birlikte yollara modern ve estetik bir görünüm kazandıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, kaldırımları da standartlara uygun hale getirmeye devam ediyor. Baskı beton kaldırım çalışmaları ile kent estetiğini ön planda tutan Büyükşehir, görme engelliler için kabartmalı ve hissedilebilir yüzeylerin yer aldığı kaldırımlarda engelli rampaları da oluşturuyor.

2018’de 55 bin m2 baskı beton kaldırım yapılacak

2018 yılı içinde 55 bin metrekarelik baskı beton kaldırım yapımı planlayan Büyükşehir Belediyesinin çalışma sürdüreceği cadde ve sokaklar ise şöyle: Akyazı Mahallesi Fazıl Sözen Caddesi, Ahmet Cemal Mağden Caddesi, Şehit Ali Gaffar Okkan Sokak, 817. ve 803. Sokaklar, Yavuz Sultan Selim Caddesi, 791. Sokak, Bucak Mahallesi 367 Sokak, Bekir Sıtkı Pamuk Caddesi, Doktor Sadık Ahmet Caddesi, Şarkiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Şirinevler Mahallesi Nihat Şahin Caddesi, Taşbaşı Mahallesi Sıtkı Can Caddesi, Bahçelievler Mahallesi Erol Ataşan Bulvarı, Denizciler Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Adnan Kahveci Caddesi, Fatma Alkan Sokak, 291. ve 292. Sokaklar, 280. Sokak, Karapınar Mahallesi 1159. Sokak, Subaşı Mahallesi 479. Sokak ve Durugöl Mahallesi 1068. Sokak.

2017 yılında Altınordu ilçesinde birçok cadde ve sokakta sıcak asfalt yol çalışmalarını tamamlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 18 bin metrekare baskı beton kaldırım imalatı gerçekleştirdi.