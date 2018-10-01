Ordu'da kamyon devrildi: 2 yaralı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Akkuş-Dumantepe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışması için iş Uğur Kurucan (33) idaresindeki 52 K 1744 plakalı kamyon yolun kaygan olması nedeniyle devrildi. Kazada kamyon şoförü Kurucan ve yanında bulunan Mesut Keçeli (35) yaralandı. Kazayı görenler hemen durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Akkuş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.