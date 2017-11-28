Ordu’da kan bağışçılarına madalya

Ordu Kültür Sanat Merkezinde (OKSM) gerçekleştirilen madalya ve berat takdim töreninde 10 yıl ve üzerinde kan bağışında bulunanlara bronz, 25 ve üzerinde kan bağışında bulunanlara gümüş ve 35 ve üzerinde kan bağışında bulunanlara altın madalya takdim edildi. 35 kez kan bağışında bulunarak altın madalya almaya hak kazanan Mehmet Hüseyin Akçay’ın madalyası, Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından verildi.

Törende, 76 kez kan bağışında bulunan ve daha önce altın madalya alan Adem Yıldız, 66 kez kan bağışında bulunan Kudret Salih Ertürk ve 50 kez kan bağışında bulunan Mehmet Turgut Yeşilırmak’a, Kızılay’ın kahve fincanı takımı hediye edildi.

Törende, Kızılay’ın çalışmalarına verdiği destek ve katkılarından dolayı Vali Seddar Yavuz’a, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar tarafından plaket takdim edildi.