Ordu’da kanun dışı avcılara ağır ceza

Orman ve Su Bakanlığı verilerine göre, Ordu doğal hayatında kanun dışı av yapanlara karşı ağır para cezaları uygulanıyor. Buna göre 2003-2017 yılları arasında kanun dışı av yapan toplam 561 aktif avcıya kesilen ceza miktarının günümüz rakamlarına göre yaklaşık 800 bin lira olduğu belirlendi. Ceza kesilen avcıların, avcılık sertifikaları iptal edilirken yanlarında bulunan 203 araç gereç ve av silahlarına el konuldu. Ayrıca yakaladıkları ve ele geçirdikleri 162 yaban hayvanı alınarak rehabilitasyon merkezlerine gönderildi.

Orman ve Su Bakanlığı, 9 devlet avlağı, 7 genel avlak ve 1 örnek avlak sahasının bulunduğu Ordu’da bu 14 yılda avcıları eğitmek için 159 kurs açtı. Açılan bu kurslara toplam 5 bin 367 kişi kurs bitirme belgesi aldı.