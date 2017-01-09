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09 Ocak 2017 17:15

Ordu’da kar kalınlığı 1.5 metre

Ordu’da kar kalınlığı 1.5 metre

09 Ocak 2017 17:15

Ordu’da yoğun kar yağışı sonucu kardan kapanan yolların açılması çalışmaları sürüyor.
Karla mücadeleyi tam mesai sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, sabah saatleri itibarıyla kısmen kapanan 650’ye yakın mahalle ve grup yolunun büyük bir kısmını açtı. Ekipler, kalan mahalle yollarının açılması içinde çalışmalara aralıksız devam ediyor.
350 personel, 282 araç ve iş makinesiyle 19 ilçenin tamamında karla mücadele çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir ekipleri, kar yağışının durmasının ardından kapalı olan mahalle ve grup yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu. Pazar günü birçok bölgede fırtınayla birlikte şiddetini artırarak etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından kapanan yaklaşık 650 mahalle yolunun 500’ü tekrar ulaşıma açan ekipler, kapalı olan mahalle ve grup yollarında da çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarıyla birlikte 63 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaştırılması ve 24 cenazenin defin işleminin de yapılmasını sağladı.

Yüksek ilçelerde kar kalınlığı 1.5 metre
Orta ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla birlikte ortalama kar kalınlığının orta kesimlerde 70 cm ve yüksek kesimlerde 1.5 m’yi bulduğu açıklandı. Ordu’nun kar yağışından en çok etkilenen ilçelerinden olan Akkuş’ta kar kalınlığı 1.5 m’ye ulaşırken, Çaybaşı, İkizce, Aybastı, Kabataş, Ünye, Korgan, Kumru ve Çatalpınar’da ise kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu ifade edildi.

“Karla mücadelede başarılıyız”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, tüm ekip ve ekipmanla yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa hazır olduklarını belirterek, “Büyükşehir olduktan sonra kar artık bizim için esaret değil, nimettir. Karla mücadelede sorunsuz bir dönem geçiriyoruz. Deyim yerindeyse karla mücadele ordumuz,282 araç ve 350 personelle karla mücadelede başarılı çalışmalar yürütüyor. Kış dönemi boyunca etkin mücadelemizi sürdürerek vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” dedi.
Vatandaşların acil durumlarda 444 1 052 numaralı çağrı merkezini arayarak haber vermesi, karla mücadele çalışmalarını aksatacak asılsız ihbarlardan da uzak durulması gerektiğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmasını istedi.



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