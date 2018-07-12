Ordu’da kayıp engelli şahıs, bulundu

Olay, ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esma Düşün isimli kadın, jandarma ekiplerini arayarak, 28 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli oğlunun evden ayrıldığını ve daha haber alamadığını bildirdi. Bunun üzerine, Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 3 tim, İl Afat ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı 4 kişilik arama-kurtarma ekibi, 5 kişilik UMKE ekibi, 6 kişilik Rusumat, iz takip ve arama köpekleri ile çok sayıda vatandaşın da desteği ile havadan ve karadan arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp şahıs, evinden yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Engelli şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 acil servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.