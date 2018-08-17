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17 Ağustos 2018 22:52

Ordu’da kaza: 3 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı, 1 hayvan telef oldu.

Ordu’da kaza: 3 yaralı

17 Ağustos 2018 22:52


Kaza, Çaybaşı yolu üzeri Aydıntepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Ünye’den Çaybaşı istikametine gitmekte olan Murat Karaman idaresindeki 61 AR 691 plakalı araç, Aydıntepe sapağında karşıdan karşıya geçmekte olan Hamide Kılıçarslan’a ait ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı yönde seyir halinde gitmekte olan Serkan Gümüş idaresindeki 51 EZ 151 plakalı araç da öndeki araca çarptı. Her iki araç yolun sağında bulunan şarampole yuvarlandı. Kazada şoförlerle birlikte araçta bulunan Feride Karaman da yaralanırken, yaralılar Ünye’de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın çarptığı inek olay yerinde telef oldu. Ünye-Çaybaşı yolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Kaza ile ilgili jandarma tahkikat başlattı.




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