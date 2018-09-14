Ordu'da kırsal alana içme suyu hatları döşeniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Altınordu ilçesi Alınca Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmalarına başladı.

Kullanım ömrünü tamamlayan mevcut içme suyu şebeke hatlarının bölge halkının içme suyu ihtiyaçlarını giderememesi nedeniyle OSKİ tarafından, Alınca Mahallesi'ne yeni bir içme suyu sistemi kazandırmak için çalışma başlatıldı.

3 bin 800 metre içme suyu şebeke hattı döşendi

Alınca Mahallesinde başlayan ve devam eden çalışmalar kapsamında 5.000 metre şebeke hattı inşa ediliyor. Sahada kazı çalışmalarını sürdüren OSKİ ekipleri 3 bin 800 metre şebeke hattını döşeme işlemini tamamlarken, çalışmaların sona ermesinin ardından Alınca Mahallesi ve çevresinin sorunsuz bir içme suyu sistemine kavuşacağını açıklandı.

Yapılan yatırımlarla ilgili memnuniyetini dile getiren Alınca Mahalle Muhtarı Engin Dursun şu ifadelere yer verdi:

“Büyükşehir Belediyemiz ve OSKİ Genel Müdürlüğümüzce mahallemize kazandırılan içme suyu şebeke hattı yapımı tamamlanmak üzeredir. Su kaynağından yapılacak isale hattıyla birlikte Alınca Mahallemizin merkezinde bulunan 175 hanenin yıllardır devam eden içme suyu sorunumuz inşallah çözüme kavuşacaktır. Bu önemli yatırımın yapılmasında vesile olan herkese mahalle sakinleri ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”