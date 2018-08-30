Ordu’da kırsal kesime toplu taşıma

Altınordu ilçesinin etrafında kırsal alanda bulunan ve inşa edilecek Şehir Hastanesinin de bu güzergah üzerinde bulunduğu Eskipazar, Karacaömer, Uzunisa ve Yıldızlı Mahalleleri yakın zamanda toplu ulaşıma geçecek.

Kooperatif başkanları toplandı

Ordu’da ilk kez “Toplu Ulaşımda Modern Dönüşüm Projesi”ni hizmete sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarihe geçecek bir uygulamayı daha hayata geçirmek için çalışma başlattı. İkinci Etap Toplu Ulaşım Projesi ile birlikte, 2 Nolu Uzunisa, 33 Nolu Yıldızlı, 61 Nolu Eskipazar ve 110 nolu Karacaömer Kooperatifleri tek çatı altında toplanarak, vatandaşlara modern ve konforlu bir ulaşım imkanı sunulacak. Güzergah üzerinde kurulması planlanan 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi öncesi atılan bu önemli adımla birlikte, bölgede toplu ulaşımda yaşanan sorunlara da neşter vurulacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Belediye Meclis Salonunda 2 Nolu Uzunisa, 33 Nolu Yıldızlı, 61 Nolu Eskipazar ve 110 Nolu Karacaömer Kooperatiflerinin başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi. Toplu Ulaşımda Modern Dönüşüm Projesi’ne geçmek istediklerini belirten kooperatif başkanları ve üyeleri Başkan Yılmaz’a şehir merkezinde uygulanan toplu ulaşım projesiyle ilgili ise teşekkür ettiler.

"Vatandaşların memnuniyeti mutluluk verici"

Kooperatif başkanları ve üyelerinin konuşmalarının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, Altınordu şehir merkezinde 19 Nolu Cumhuriyet-Sağra, 18 Nolu Kuğukent ve 17 Nolu Dolmuşçular Kooperatiflerinin birleşmesiyle hayata geçirilen dönüşüm çalışmalarının ardından, vatandaşlar ve esnafların duyduğu memnuniyetin mutluluk verici olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, “Ordu’da Toplu Ulaşım Projesi’ni açıklamamızın ardından özellikle esnaflarımızda bir tedirginlik söz konusuydu. Sistem uygulamaya geçtikten sonra ise esnaf kardeşlerimiz ne kadar doğru bir karar aldıklarını gördüler. Doğru yapılan bir projenin artılarını görüp, Uzunisa, Eskipazar, Karacaömer ve Yıldızlı Kooperatiflerimizin de sisteme kendileri dahil olmak istemesi mutluluk verici” dedi.

4 kooperatif tek çatı altında hizmet verecek

Dört kooperatifin tek çatı altında birleşerek hizmet verecek olmasının esnaflar ve vatandaşlar açısından çok verimli olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Güzergah üzerinde kısa süre içerisinde Ordu Şehir Hastanesi hizmete girecek. Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte bölgede yoğun bir yolcu sirkülasyonu olacak. Dönüşüm projesiyle birlikte yeni ve engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun araçlar bölgede hizmet verecek. Toplam 113 aracın 38’e düşmesiyle birlikte, hem esnaf kardeşlerimiz kazanacak hem de trafik yoğunluğuna katkısı olacak” diye konuştu.

Kazanılmış haklar korundu

Toplu Ulaşımda Modern Dönüşüm Projesi’ne dahil olan esnafların kazanılmış haklarının korunacağını belirten Başkan Yılmaz, “2014 Yerel Seçimleri öncesi şoför esnafımızla buluştuğumuzda, Ordu’da Toplu Ulaşım Projesi’ne geçeceğimizi, haklarını ise sonuna kadar koruyacağımızı söylemiştik. İlk etapta yaptığımız uygulamayla sözümüzü tuttuk. Hem Ordumuzu modern ve konforlu bir toplu ulaşım projesiyle buluşturduk hem de tüm esnaflarımızın kazanılmış haklarını koruduk. Ordumuz için çok önemli olan toplu ulaşım projemiz, esnaflarımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.