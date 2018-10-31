Türkiye'de kivi üretiminde ikinci sırada yer alan Ordu'da kivi hasadına başlandı.

Fındığın yanında Ordu'da üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kividen üreticilerin beklentisi yüksek. Fındık bahçelerini keserek kivi dikim alanları oluşturan üreticiler kivi hasadından son derece memnun olduklarını ifade ederek, üretimi daha da geniş alanlarda yapmak istediklerini, hasadın fındıktan daha fazla gelir getirdiklerini söyledi.

8 dönüm fındık bahçesine keserek kivi yetiştirmeye başladığını belirten üretici İlker Tandoğan, “Fındık bahçemi keserek kivi üretimini yapmaya başladım. Yalova, Rize ve Ordu ilimizde tarım müdürlükleri tarafından kivi fidanları verildi ve bizler de o projeden yararlanarak bahçemizi oluşturduk. Yalova'da başarılı üretim gerçekleşti fakat kendi ilimizde bunu tam anlamıyla başaramadık. Ordu'da da üretim alanı genişleterek en fazla kivi üreten durumuna geldik. Kilosu bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla ve bizleri artık memnun edecek. Kilosu 3 ile 4 TL'den satacağız. 18 yıldır bahçemde hasat yapıyorum. Bu yıl ise mahsul iyi oldu ve üretimden de çok memnunuz. Dünyanın tek yeşil meyvesi kividir ve bunun değerini iyi bilmek gerekiyor. Sağlığa çok yararlı ve lezzetli bir meyve. Antalya ve Aydın'a buradan kiviler gidiyor. Şuan için pazardan yöne sıkıntımız yok. Fakat kivi ürünü daha değerli olabilir ülkemizde. Yerel market ve pastanelerinde bizlerde alması daha iyi olur. 8 dönüm bahçemizde 35 tona kadar üretim yapabiliyoruz. Tamamen organik ve gübreye gerek olmadan yetişen bir üründür kivi. Sulama sistemi ile besliyoruz kiviyi. Fındığa göre maliyeti düşük ve toplaması çok kolay” dedi.

Kivi toplamanın çok zevkli olduğunu söyleyen Mahmut Baş isimli işçi, "Fındık toplamaktan daha az yoruyor ve bahçede insan çok az yoruluyor. Gündelik geliyoruz işe ve daha fazla kazanıyoruz. Fındık para etmiyor ama kivi inanıyoruz ki daha fazla ediyor. Fındık yevmiyesi 80 TL iken kivi de çalışan bizlerin yevmiyesi 120 ile 130 TL arasındadır. Tüm masraflarımızı da bahçe sahibi karşılıyor. Faydalı bir ürün ve herkesin kiviyi tüketmesini istiyoruz" diye konuştu.

Bu yıl kivinin bol olduğunu söyleyen Yasin Aktaş isimli işçi, "Ben fındık zamanı fındık yevmiyesine, kivi zamanı ise kivi yevmiyesini gidiyorum. Fındık toplarken inanın çok yoruluyoruz. Kivi ise çok zevkli toplaması ve daha az yoruluyoruz. Yevmiyede yüksek olunca da bizler daha da mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

Son iki yıldır kivi fiyatlarının iyi olduğunu belirten Gülser Tandoğan ise "Önceki yıllar kivi satacağımız zaman İran ülkesinden ülkemize kivi alınıyordu. Doların yüksek olması nedeniyle dış ülkeden ihracat yapılamadığı için bizim ürettiğimiz kivilerin değerini anlaşıldı ve bundan dolayı elimizde kivi kalmıyor diyebilirim. Öncelikle yerel üreticilere sahip çıkılmasını talep ediyoruz. Dışarıdan ürün gelmediği sürece bizim pazar sorunuz olmuyor ve inanın bizler İran kivisini de biliyoruz, bizimkilerin tadının yanından bile geçemez. Son iki yıldır iç üretime destek veriliyor. Tamamen organik yetiştiriyoruz bahçemizde” açıklamasında bulundu.