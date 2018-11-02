Ordu'da ‘Kivi Hasat Şenliği'

Ordu'da, bu yıl 11'incisi düzenlenen ‘Kivi Hasat Şenliği'nde, ‘En güzel kivili pasta' ve ‘En iyi kivi bahçesi' yarışması gerçekleştirildi, temsili kivi hasadı yapıldı. Programda, Ordu'nun kividen yılda yaklaşık 20 milyon TL ek gelir kazandığına dikkat çekildi.

Ordu Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen program kapsamında, Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde kivi üreticilerinden Ertuğrul Karamanoğlu'nun bahçesinde kivinin tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe, ‘En güzel kivili pasta' yarışması için 22 kadın katılırken, 100 üretici de kasalara doldurdukları kivileri sergiledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, kivinin, Ordu'yu Türkiye genelinde ikinci sıraya taşıdığına dikkat çekerek, markalaşmanın da öneminden bahsetti. Vali Yavuz, “Fındığın yanında alternatif ürünlerin süratle yetiştirilmesi ve piyasaya sürülmesi çok kıymetli bir alan. Bu alanda da kivi gerçekten Ordu'yu şu anda ikinci sıraya taşıdı. Bunu daha da arttırıp, belki birinci sıraya geçebiliriz. Ama en önemlisi markalaşma. Ürünü üretebilirsiniz ama üründen en yüksek geliri elde etmek bir hedef olmalı. Bunu da ancak marka ile yapabiliriz. Bugün Türkiye'nin başında gelen sorunlardan biri de bu. Biz üretimi yapıyoruz ama markasını başkası basıyor. Dolayısıyla aradaki kârı da büyük firmalar elde ediyor. Bunun önüne geçebilmek için bizlerin kendi markasını oluşturması, bunları başta ülkemiz ve dünya piyasasına sunmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız da kivi meyvesini ilk kez Ordu'da tattığını belirterek Ordu'da yetiştirilen kivilerin diğerlerine göre daha kaliteli ve lezzetli olduğunu belitti.

“Yıllık 20 milyon ek gelir”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise Ordu'nun kividen yıllık yaklaşık 20 milyon TL ek gelir elde ettiğine dikkat çekerek, “Ordu kivisi, 3 bin dekar ile bu dekarlardan Kabadüz, Ulubey, Altınordu, Perşembe, Ünye, Fatsa ve İkizce ilçelerimizde yaklaşık 7 bin ton kivinin üretildiği ve bu ilimizde yaklaşık 2018 yılı fiyatları ile beraber 3.30 TL birinci kalite, 1.80 TL de ikinci kalite olmak üzere ilimize 20 milyon civarında bir ekonomik gelir sağlamaktadır. Gerçekten kivi, bölgemizde Türkiye'deki bu üretim ve dikim alanları ile Türkiye'de ikinci sıraya oturmuş fındıktan sonra önemli bir gelir kapısı haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara hediyeleri verildi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız ve diğer protokol üyeleri, örnek kivi bahçesine girerek, temsili kivi hasadı yaptı. Kivi hasadında renkli görüntüler oluştu.