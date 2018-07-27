Ordu’da konaklayan turist sayısı her geçen gün artıyor

6 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan verilere göre, Ordu’da konaklama yapan yerli ve yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.6 oranında artış gösterdi. 2017 yılının ilk 6 ayında, turizm işletme belgeli tesislerde konaklayanların sayısı 132 bin 252 iken, bu sayı 2018 yılının aynı döneminde 164 bin 65 oldu ve yüzde 24 oranında bir artış meydana geldi.

Belediye belgeli tesislerde, kamu misafirhanelerinde konaklayanlarda ise yüzde 26 oranında artış oldu. Aynı şekilde, Fatsa ve Ünye’deki deniz hudut kapılarından yapılan girişlerde de yüzde 11 oranında bir artış meydana geldi. Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karadeniz’in incisi olan Ordu’da, turizm kenti olma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve projelerin, aralıksız bir şekilde sürdürüleceğine dikkat çekildi.