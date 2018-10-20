Ordu'da köpeğe işkence iddiası

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir köpeğe, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce işkence edildiği iddia edildi.

Perşembe ilçesinde esnaf olan Leyla Aktaş'ın 'Mira' isimli köpeği, geçen günlerde ortadan kayboldu. Mira, bir gün sonra arka tırnakları sökülmüş, ön tırnakları kökünden kesilmiş ve gözlerinin kenarında yaralı bir vaziyette geri döndü. 5 yıldır beraber yaşadıkları Mira'yı bu şekilde gören Leyla Aktaş, köpeklerinin tedavisi yaptırmak için veteriner hekime götürdü. İlk tedavileri yapılan Mira, sahibine muhtaç bir şekilde ayağa kalkamadan yatıyor.

İş yerinde bekleyen köpeğe işkence yapıldığını iddia eden Leyla Aktaş, “Bazı caniler arka tırnaklarını sökmüş, ön tırnaklarını da kökünden kesmiş, gözlerine de zarar vermişler. Bu canilerin bulunmasını istiyorum. Benim köpeğim çok sakin ve herkes tarafından seviliyor. Şimdiye kadar kimseye zararı da olmadı. Mira şu an yürüyemiyor ve tamamen bana muhtaç bir şekilde yatıyor” dedi.

Mira'nın sahibi Leyla Aktaş ayrıca Perşembe İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek olayı gerçekleştirenlerin bulunması için şikayetçi oldu.

"Köpek geldiğinde şoktaydı"

Yaralı köpeğin tedavisini gerçekleştiren Ordu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Taner Canbulut ise köpeğin kendilerine geldiğinde şokta olduğunu belirterek, "Mira isimli çok iyi huylu ve uyumlu bir köpek. Nasıl olduğunu akıl edemedik çünkü uzun zamandır aşılarını takip ettiğimiz bir hayvandı. Bütün sokak sahiplerinin sahiplendiği, herkesin gösterdiği bir hayvandı. Mira bize geldiğinde arka tırnakları sökülmüş, ön tırnakları kesilmiş ve sağ gözüne müdahale edilmiş durumdaydı. Genel durumu çok kötü değildi ama hayvan büyük bir şoktaydı. Bayağı bir işkence edilmiş, çok üzücü bir durum” şeklinde konuştu.