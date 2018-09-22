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Ordu'da küçük boy balıklara sıkı denetim

Ordu’da son 4 gün içinde gece yapılan yol kontrollerinde 122 kg su ürününe el konularak, 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ordu'da son 4 gün içinde gece yapılan yol kontrollerinde 122 kg su ürününe el konularak, 3 kişiye idari para cezası uygulandı.


Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, deniz ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerleri ile su ürünleri perakende satış yerlerinde yapılan denetimlerin yanında gece yol denetimlerine de devam ediyor. Özellikle nakil araçları ile il dışından gelen avlanabilir asgari boydan küçük su ürünlerinin Ordu'ya girişini engellemek amacıyla gece yol denetimleri gerçekleştiren ekipler son 4 gün içerisinde 21 adet denetim yaptı.


Bu denetimler sonucunda boy yasağına aykırı olan 80 kg mezgit, 30 kg lüfer ve12 kg barbunya balığı olmak üzere toplamda 122 kg su ürününe el konuldu. Avlanabilir yasak boydaki su ürünlerinin naklini yapan 3 kişiye de idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda denizlerde av baskısını azaltmak amacıyla yapılan denetimler sonucunda Gülyalı ilçesi açıklarında uzatma ağları ile ruhsatsız su ürünleri avcılığı yapan 1 balıkçı teknesine de idari para cezası uygulandı.

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