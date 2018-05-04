Ordu’da Kültür ve Medya Kurultayı

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde, Ordu Valiliğinin desteği ile Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından “Ordu Kültür Turizm ve Medya Kurultayı” yapıldı.

Boztepe’de bir otelde gerçekleştirilen “Ordu Kültür Turizm ve Medya Kurultayı”na, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, ünlü yönetmen Osman Sınav, protokol mensupları, belediye başkanları, Türkiye’nin değişik illerinden gelen yayıncılar ile yerel medya temsilcileri katıldı.

Ordu Kültür Turizm ve Medya Kurultayı’nın açılış programında bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Anadolu medyasının gelişmesi, çeşitlenmesi, fikirlerini çok rahat bir şekilde kamuoyuna taşıyabilmesi, aynı zamanda Türkiye’de çok sesliliğin, farklı fikirlerin gündeme gelmesinin de teminatıdır. Sokaktaki vatandaşın aklından, gönlünden geçenlerin bir şekilde yerel medya unsurlarıyla da olsa bilinir hale getirilmesi, kamuoyunun gündemine taşınmasıdır. Bundan dolayı da önemli bir fonksiyon icra ediyorsunuz sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Anadolu medyası 15 Temmuz’da büyük bir sorumluluk gösterdi”

Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin geçmiş dönemlerde çok sesliliğin ortadan kalktığı hatta medya aracılığı ile demokrasi karşıtlığının bile özendirildiği ve alkışlandığı günleri yaşayan bir ülke olduğuna dikkat çekti. Bütün bu süreçlerde Anadolu medyasının önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Kurtulmuş, “Neredeyse darbelerden sonra darbelere şakşakçılık yapan, darbenin uygulamalarının sonuçlar vermesi için mesai harcayan nice medya kuruluşlarını gördük. Son zamanlarda, zor zamanlarda Anadolu medyası hem demokrasinin sesi olarak ortaya çıktı hem de yerel halkın ihtiyaçlarını siyaset alanına taşıyan büyük bir fonksiyon icra etti. Çok şükür her türlü millet, demokrasi karşıtı harekete karşı kendisini ortaya koyarak bütün gücüyle mücadelesini gösterdi. Bunlardan en sonuncusu da 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Anadolu medyasının demokrasiye gösterdiği demokrasiye bağlılıktır. Ben bir kez daha Anadolu medyasının 15 Temmuz’da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı kutluyorum” dedi.

"Küreselleşme yerel özellikleri olumsuz etkiliyor"

Programda konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz şunları söyledi:

”Dünyadaki küreselleşme ve globalleşme yerel değerleri yerle bir ettiği gerçeğini unutmamalıyız. Maalesef küresel kültür, yerel kültürü yok etmektedir. Buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekir. İşte yerel medyanın da en önemi budur. Yerel yönetimlerin ve yerel medyanın ayakta kalabilmesi için, onlara destek verilmesi gerekir. Yerel medya, stratejik bir alandır. Aksi takdirde yerel değerlerin korunamadığı, küresel güç tarafından yok edildiği ve herkesin bir diğerine benzediği bir ortama doğru kaymaya başlarız. Yerel medyayı daha fazla güçlendirmeliyiz. Eğer yerel medyayı güçlendirebilirsek, kendimizi küreselleşme ve globalleşme düşmanı olmaktan vazgeçip, buna karşı ne tür duruş sergileyeceğimizi konuşmaya başlarız. O yüzden de bizim kültürümüzün, değerlerimizin farkında olmamız ve yerel değerleri korurken elbette küresel anlamda, evrensel anlamda olup bitenleri de takip etme fırsatını yakalamış oluruz.”

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan programda bir konuşma yaparak, “Anadolu’dan 62 farklı ilden, televizyon kanallarından, gazetelerden meslektaşlarımız, yine ulusal gazete ve televizyondan meslektaşımızla bir arada olmanın heyecanı içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Ünlü sinema ve dizi yönetmeni Osman Sınav da programda bir konuşma yaparak, çekilen dizi ve sinema filmlerinin yörenin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, yerel yöneticiler tarafından dizi ve film çekimlerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Açılış konuşmalarının ardından, kurultay çalışmalarına geçildi.