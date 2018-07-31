Ordu’da Kurban Bayramı hazırlıkları

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul-Ankara-Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlere Ordu ilinden gidecek olan kurbanlıkların bayram öncesi son hazırlıkları yapılıyor. Ordu’nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası’ndaki kurbanlıkların yünlerini kırptıklarını söyleyen Şenel Şen, "Bayram öncesi kurbanlıklarımızı hazırlıyoruz. İlk olarak temizlikleri ile ilgileniyoruz. Koyunlarımız yaylalarda güzel beslendi ve temiz havasını aldılar. Tamamen Karadeniz’in doğal ortamında beslendi. Bu durumda bizim büyükşehirlerde daha rahat kurbanlıklarımızı satma imkanı sağlıyor. Yıllardır büyükşehirlerde kurbanlıklarımızı satıyoruz. Artık kurbanlık alıcıları bizleri iyi tanıyor” dedi.

Kurbanlıkları hazırladıklarını ifaden eden Murat Şen, "Koyunlarımızın bayramlık tıraşlarını yapıyoruz. Yaylada iyi beslendiler ve şimdi büyükşehirlere yolculuk zamanı. Gerçekten burada beslenen hayvanların tadı da bakımı da iyi oluyor. Yakın zamanda hayvan pazarlarına giderek satış ahırımızı kuracağız. Fiyatlar ise geçen yılla bu yıl arasında pek fazla fark olamayacak” diye konuştu.