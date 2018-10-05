Ordu'da lisenin istinat duvarı çöktü

Ordu'da bir lisenin istinat duvarı çöktü. Olay sebebiyle lisede eğitim ve öğretim yapılamadı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün başlayan ve sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Anadolu Lisesinin spor salonunun üzerinde bulunduğu istinat duvarı çöktü. Ders başlamadan sabah saatlerinde gerçekleşen çökme anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü olay nedeniyle derslerin bir gün tatil edildiğini bildirdi.