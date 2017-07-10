Ordu’da LNG yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Kazanın ardından gaz sızıntısı meydana gelince yol kapatılarak önlem alındı.

Kaza, Ordu’nun Perşembe ilçesi Medreseönü Mahallesi Belice mevkisi Kazancılı-Yazlık yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LNG yüklü 34 TR 6031 plakalı tanker virajı alamayarak yolun kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ordu’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası gaz sızıntısı oluşması çevrede büyük korku ve paniğe yol açtı. Evlerin elektrikleri kesilirken, patlama ihtimali üzerine yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar da evlerinden tahliye edilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Devrilen tankerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.