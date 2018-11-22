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Ordu'da mahkum hastaneden firar etti

Ordu’da cezaevinden hastaneye muayene için götürülen bir mahkum jandarmaların elinden kurtularak firar etti.

Ordu'da cezaevinden hastaneye muayene için götürülen bir mahkum jandarmaların elinden kurtularak firar etti.


Efirli Cezaevinde, "mala zarar vermek" suçundan hükümlü olan Polat K. (40) isimli mahkum, muayene olmak için Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Poliklinik koridorunda bir anda jandarmaların elinden kaçarak hastaneden firar eden mahkum izini kaybettirdi. Bu firarın, mahkumun 4. firarı olduğu öğrenildi.


Ayrı mahkumun daha önce organize suçlar kapsamında piyasaya sahte çek ve sahte para sürmek suçunda hüküm giydiği, tehdit, hakaret, mala sarar verme, 6136 SKM, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda GBT kaydının olduğu, halen mala zarar verme suçundan cezaevinde hükümlü bulunduğu öğrenildi.

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