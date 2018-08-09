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09 Ağustos 2018 13:31

Ordu’da metrekareye 108 kilo yağmur düştü

Son 24 saatte metrekareye 108 kilo yağmur düşmesi sonucu büyük bir sel afetine maruz kalan Ordu’da selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Ordu’da metrekareye 108 kilo yağmur düştü

09 Ağustos 2018 13:31


Son 30 yılın en büyük sel afetinin yaşandığı Ordu’da dereler adeta yıktı geçti. Dün sabah saatlerinde Ordu’da başlayan sağanak, öğleden sonra afete dönüştü. Ünye başta olmak üzere Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde etkili olan yoğun yağış, Ordu’nun derelerini taşırdı. Samsun-Ordu karayolunda bulunan Cevizdere Irmağı’ndaki köprü yıkılarak Karadeniz ulaşımı tek şeride düştü. Cevizdere Köprüsü’nün yanı sıra 6 köprü daha sel sularına dayanamayarak yıkıldı.


Fındık üretimi açısından oldukça önemli olan Ordu’da kurutulmaya bırakılan tonlarca fındık denize aktı. Birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, mevsimlik fındık işçisi olarak Ordu’ya gelen işçiler, kaldıkları yerden tahliye edildi. Sel felaketi dolayısıyla birçok hayvan telef oldu.


Yaşanan sel felaketinin ardından birçok devlet yetkilisi Ordu’ya gelerek incelemelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da Ordu’ya gelerek selin zarar verdiği bölgelerde incelemeler yaptı. Selden etkilenen vatandaşlar ise selden geri kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı. Vatandaşlar, maddi açıdan çok zarar gördüklerini ifade ederek, yetkililerden yardım istedi. Bölgede bulunan fındık, mısır ve diğer sebze meyve tarlaları sular altında kalarak büyük zarar gördü.


Sel felaketinin yıkıp geçtiği Ordu’da hasar tespit çalışmaları devam ederken, Samsun-Ordu karayolunda Cevizdere Köprüsü’nün yıkılmasıyla trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmeye devam ediyor. Zarar gören köprüye bugün iş makineleriyle müdahale edildi. İş makineleri çöken köprüyü yıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.




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