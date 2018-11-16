Ordu'da "Millet Kıraathanesi" açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığının katkılarıyla yapılan ‘Millet Kıraathanesinin açılış töreni yapıldı.

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi kompleksi içinde hizmete sunulan ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'in de katıldığı Millet Kıraathanesinin açılış töreninde bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Millet Kıraathanesi özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin, okuma arzusunu üst düzeye çıkarmak istediğimiz halkımızın buluşma, kitaba ulaşma mekanıdır. Burada kaynaşmayı, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmayı gençlerimizi doğrudan hayata hazırlamayı arzu ettiğimiz bir mekanın açılışını gerçekleştiriyoruz” diyerek, başta Vali Seddar Yavuz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız da törende yaptığı konuşmasında, ”Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu tür mekanlar oluşuyor, daha da oluşacak. Ordumuzu en güzel hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu tür mekanlar önemli. Okumak kadar önemli bir şey yok. Benim gibileri bu yaştan sonra okumasa da olur çocuklarımıza okumanın önemini öğretmemiz lazım. Öyle internetten falan değil bizzat kitabı okuyarak öğrenmesi lazım” dedi.

Ordu'da böyle güzel bir projenin açılışında bulunma şansına sahip olduğunu belirten Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise, “Türkiye'nin en önemli özelliği insan kaynağı, genç nüfusumuz. İnsan kaynağı açısından önemli bir potansiyele sahibiz. Bu insan kaynağını iyi yetiştirmek, iyi eğitmek, daha nitelikli hale getirmenin yolu da gençlerimizi doğru şeylerle meşgul etmektir. Böyle bir hizmeti Ordululara getirdikleri için Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kültür Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Böylesine güzel ve mübarek Cuma gününde, ilk emri ‘Oku' olan dinimizin vecibesini yerine getireceğimiz bir açılışta çok mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her alanda önemli değişimler, hatta devrimler gerçekleştiriyor. Bu anlamda 2+1, 3+1 evlerde eğitim gören ve üniversiteyi bitirdikten sonra ders çalışma sorunu yaşayan birçok gencimiz var. Açılışını yapacağımız bu tesis özellikle üniversite ve KPSS gibi sınavlara hazırlanan çocuklarımızın ders çalışabileceği, kaliteli vakit geçireceği alanlardan bir tanesi. Hangi yaşta olursa olsun insanlarımızın böyle nezih mekanlara ihtiyacı var. Bu nezih mekanlarda vakit geçirecekler. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çok kıymetli çalışma arkadaşlarına, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün yöneticilerine ve emek verenlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imza törenine geçildi. Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş tarafından Millet Kıraathanesinin protokolü imzalandı.

Daha sonra Vali Seddar Yavuz, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti Ordu Milletvekilleri Dr. Şenel Yediyıldız, Ergun Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve diğer protokol üyeleri Millet Kıraathanesinin açılış kurdelesini kesti.

7 gün 24 saat açık olan Millet Kıraathanesinde verilecek hizmetler ücretsiz olacak.