Ordu’da Murat Boz izdihamı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Yaza Merhaba’ etkinlikleri kapsamında Ordu’ya gelen Murat Boz, Ordululardan büyük ilgi gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesinin yeni düzenlediği 60 bin kişilik konser ve miting alanını dolduran 40 bini aşkın insan Murat Boz’u dinlemek için izdiham oluşturdu. Konserde son çıkardığı albümden parçaları seslendiren Murat Boz, kalabalığı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Murat Boz, alanı dolduran binlerce hayranına iki saati aşkın bir süre boyunca unutulmaz bir gece yaşattı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bundan sonra her ay bir açılış yapacaklarını ve her açılışta ünlü sanatçıların konser vereceği müjdesini verdi.