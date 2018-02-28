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28 Şubat 2018 14:18

Ordu’da nefes kesen tatbikat

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir lisede yapılan ’deprem, yangın ve tahliye’ tatbikatları gerçeği aratmadı.

Ordu’da nefes kesen tatbikat

28 Şubat 2018 14:18


Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesinde gerçekleşen tatbikatta, senaryo gereği ilk olarak Tokat ilinde meydana gelen 7.1 şiddetindeki deprem, çevredeki il ve ilçeleri de etkiliyor. Bu sarsıntı üzerine Cumhuriyet Anadolu Lisesi binası da hasar görüyor. Zarar gören binanın ısınma sistemlerinde meydana gelen hasar sonrası gaz kaçağı ve yangın başlıyor.


Tatbikat gereği olay yerine Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ekipleri, Ordu Din Görevlileri Arama ve Kurtarma Timi (ORKUT) ve çeşitli kurum personelleri olay yerine intikal ediyor.


Tatbikatta, ip gererek mahsur kalanları kurtarma, halat ile yaralıları binadan çıkartma yöntemleri uygulanıyor. Nefesleri kesen tatbikatta daha sonra ekipler, olası bir trafik kazasında araçta sıkışan yaralıların nasıl kurtarıldığını gösteriyor. Senaryo gereği de olsa yapılan tatbikatlar, muhtemel bir acil durumlarda gösterilen fedakârlıkları gözler önüne sermiş odu.


Deprem, yangın, zehirlenme, trafik kazası gibi acil olayların anlatıldığı tatbikat sonunda, Türk bayrağı açarak aşağı sarkan personeller, izleyenlerin beğenisini toplarken, bir lise öğrencisinin de ‘Bayrak’ şiiriyle eşlik etmesi duygulu anların yaşanmasına yol açtı.


Öğrenciler, tatbikatın gerçekçi olduğunu ifade ederek, toplumun bilinçlenmesi adına bu tür etkinliklerin devamlı olması gerektiğini aktardı.


Cumhuriyet Anadolu Lisesinde gerçekleşen tatbikata, Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten, AFAD Müdürü Osman Işık ve ziyaretçiler katıldı.




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