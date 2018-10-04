Ordu'da ödeneklerin aslan payını ulaştırma aldı

Ordu'da 2018 yılında gerçekleştirilen yatırımlardan en çok ödenek harcama ulaştırma alanında oldu.

Ordu'da yürütülen ve toplam bedeli yaklaşık 7 milyar lira olarak belirlenen 325 kamu yatırım projesinin halen 179 adedinin devam ettiği, bu yatırımlar için geçen yıllar içerisinde 3 milyar lirasının harcandığı ve 2018 yılında 1,2 milyar lira ödenek harcamasının öngörüldüğü belirtildi. Söz konusu öngörülen harcamanın Ocak-Eylül ayları arasında 843 milyon 600 bin lirasının yatırımlar için harcandığı kaydedildi. Bu harcamalar ile 2018 yılında yapılması planlanan yatırımların fiziki gerçekleşme oranının yüzde 55 olduğu vurgulandı.

Öte yandan devam eden yatırımlar içerisinde Ulaştırma alanı en yüksek payı almaya devam ediyor. Ulaştırma sektöründe halen tamamlanan 7, devam eden 44, ihale aşamasında 1, proje aşamasında 1 ve çeşitli sebeplerle başlanamayan 2 adet proje olmak üzere toplamda 55 adet proje bulunduğu kaydedildi. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 5 milyar 465 milyon lira olduğu ve bugüne kadar toplam 2 milyar 937 milyon lira harcama yapıldığı açıklandı.