Ordu’da öğrenciler her gün bir saat kitap okuyor

Kabadüz’de öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte her gün en az bir saat kitap okuyor. Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden’in başlattığı “Kabadüz Cidden Okuyor” projesi ile öğrenciler zararlı alışkanlıklardan uzak duruyor, okuma alışkanlığı kazanıyor.

Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden “Kabadüz Cidden Okuyor” projesi ile Kabadüz ilçesinin gerçekten okuduğunu ifade etti. Kaymakam Özerden, ilçe genelindeki tüm öğrencilerin her gün en az bir saat kitap okuduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“ ‘Kabadüz Cidden Okuyor’ projesi bu yılın başında tüm ilçemizde hayat bulan önemli bir proje. Bu proje kapsamında ilçemiz sınırları içerisindeki tüm öğrencilerimiz her gün en az bir saat kitap okuyor. Projemizin temel amacı öğrencilerimizde okuma alışkanlığını kazandırmak ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak.”

Öğrenciler İngilizce kitaplar okuyor

Öğrencilerin sadece Türkçe kitap okumadığını aktaran Özerden, “Öğrencilerimiz hangi dilde eğitim görüyorlarsa o dillin hikaye kitaplarını okuyorlar. Kitap okumayı okulun en küçük bireylerinden başlayarak genel bir alışkanlığa dönüştürmeyi başardığımızda çocuklarımız kırda, bahçede kitap okumaya devam edecekler ve yanlarından asla kitaplarını ayırmayacaklar" ifadelerini kullandı.