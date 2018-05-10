Ordu’da öğrenciler trafik denetimi yaptı

Kabadüz İlköğretim Okulu öğrencileri, jandarma ve trafik polisleriyle birlikte trafik kontrolü yaptı. Öğrenciler, Kabadüz merkez girişinde yaptıkları uygulamada durdurdukları araçlarda emniyet kemeri ve alkol kontrolü yaptı. Emniyet kemeri takan ve kurallara uyan sürücülere teşekkür eden öğrenciler, emniyet kemeri takmayan sürücüleri ise emniyet kemerini takmaları konusunda uyardı.

Öğrencilerin trafik uygulaması katılan Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, çocuklarla sohbet ederek trafik kurallarına uymanın önemi anlattı ve tavsiyelerde bulundu.