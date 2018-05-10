Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 12:50

Ordu’da öğrenciler trafik denetimi yaptı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde ilköğretim öğrencileri Trafik Haftası dolaysıyla trafik uygulaması yaptı.

Ordu’da öğrenciler trafik denetimi yaptı

10 Mayıs 2018 12:50


Kabadüz İlköğretim Okulu öğrencileri, jandarma ve trafik polisleriyle birlikte trafik kontrolü yaptı. Öğrenciler, Kabadüz merkez girişinde yaptıkları uygulamada durdurdukları araçlarda emniyet kemeri ve alkol kontrolü yaptı. Emniyet kemeri takan ve kurallara uyan sürücülere teşekkür eden öğrenciler, emniyet kemeri takmayan sürücüleri ise emniyet kemerini takmaları konusunda uyardı.


Öğrencilerin trafik uygulaması katılan Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, çocuklarla sohbet ederek trafik kurallarına uymanın önemi anlattı ve tavsiyelerde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç